Кайли Дженнер показала лицо без макияжа

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала внешность без макияжа и порадовала фанатов.

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Соответствующие публикация и комментарии появились на странице ее косметического бренда Kylie Cosmetics (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница записала видео, в начале которого она предстала в бежевом лонгсливе. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика. Затем девушка взяла в руки новый консилер и начала распределять его по поверхности кожи.

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