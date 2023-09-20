«В «добрых» и «злых» полицейских мы не играем». Александр Киреев о семье

В семье артиста и его супруги Арины подрастают сын и дочь. В интервью «Летидору» Александр Киреев рассказал, что считает самым главным в воспитании, чему хотел бы научить своих детей, вспомнил о своем детстве и о том, как родители его поддерживали во время участия в телепроекте «Фабрика звезд».

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— Александр, недавно у вас вышла песня «Покажи мне свой мир», которую вы посвятили не только своим, но и всем детям. Расскажите, как она была написана?

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— Строчка «Покажи мне свой мир» и мелодия впервые пришли ко мне, когда я держал на руках своего маленького годовалого сына Лукьяна, пять лет назад, находясь на острове Самуи в Таиланде. Затем эта песня была отложена в стол, долгое время ждала своего часа и закончил я ее уже в 2021 году, на другом острове, играя у кромки океана с дочкой Стефанией. Поэтому и детство, и дети, и путешествия как-то проникли во всю суть этой песни и помогли спустя столько времени ее реализовать и выпустить.

Сейчас на видеохостингах есть такое mood-видео, где я как раз показываю свою семью, детей, их взросление, наши путешествия, какие-то приятные эмоции. А недавно вышел клип, который мы сняли с женой в Париже, это тоже такой важный для нас момент — путешествие в красивый город, полный романтики. Клип дает иной смысл всей песни «Покажи мне свой мир».

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— Каким было ваше детство? Какое самое яркое воспоминание, связанное с детством и родителями, у вас сохранилось?

— Я провел детство в Алуште у моря, в красивейших местах, в окружении гор. В гости ездили к бабушке — маме моей мамы — в Одесскую область. Бегали босиком по бескрайним полям кукурузы так, что в ушах свистело, земля таяла под ногами, как пух, дышали чистым воздухом. У нас большая семья — мы собирались в доме у моей бабушки Зинаиды Павловны, все готовили, садились за стол, пели песни. Как сейчас помню: я совсем маленький, в жаркий летний день, сижу в тени виноградной лозы, вьющейся над головой, в тазу с теплой водой. Я был первенцем среди внуков, получил много любви, за что очень благодарен.

Мое детство было совершенно прекрасным, счастливым, босоногим. Детский сад, школа — вспоминаю это время с положительными эмоциями. Первые влюбленности, походы с папой в горы за шиповником, открытие сезонов купания в море с друзьями сразу после окончания школы в мае, вкусные мамины пирожки и другая выпечка — воспоминаний очень много.

— Вы росли вместе с братом и сестрой. Мечтали ли, чтобы и у вас в будущем была большая семья?

— Наверное, мы все так или иначе берем пример с родителей и проецируем то, что было в нашей родительской семье, на свою будущую семью. Сейчас у меня двое прекрасных детей, которых я очень люблю, на данном этапе меня все устраивает.

— Есть ли у вашей семьи правила? Кто у вас «добрый полицейский» — вы или супруга Арина?

— Правила, устои и принципы, по которым живем, есть, как и у любой семьи, но конкретно в «добрых» и «злых» полицейских мы стараемся не играть. В целом я, как глава семьи, как отец, чаще выступаю в роли строгого, но справедливого родителя, а за нежность и ласку отвечает жена, но она у меня такая, далеко не одуванчик, а девчонка-сталь. Поэтому мы вдвоем, в зависимости от ситуаций, показываем детям, как нужно себя вести. Своих детей я обожаю, очень нежно к ним отношусь, люблю общаться, играть, обниматься, просто разговаривать на какие-то темы, смотреть кино и так далее.

— Кто из детей больше похож на вас характером — сын или дочь? Чем руководствуетесь в воспитании детей?

— У нас так хитро сложилось, что сын родился через день после дня рождения супруги, а дочка родилась через день после моего дня рождения. Поэтому жена лучше понимает и чувствует сына, а я прекрасно понимаю, что творится внутри у девчонки-Скорпиона. Тем не менее, они личности, у каждого свой характер. Да, какие-то черты есть и от меня, и от жены. Но мы уважаем и развиваем индивидуальность и сына, и дочери.

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В воспитании руководствуемся принципом «воспитывай в первую очередь себя, а не детей». Это самый лучший метод: подавая пример и показывая ситуации, которые разыгрываются и в семьи, и во внешнем социуме с вашим участием, за которыми дети наблюдают, и происходит воспитательный процесс. Какие-то наставления, длинные нравоучения — это тоже бывает, конечно, но это не то главное, на чем строится наше взаимодействие с детьми.

— Чем увлекаются ваши дети? Как обычно проводят свободное время? На каникулах ваш сын отдыхает от уроков или вы стараетесь его чем-то занять?

— Сын Лукьян очень любит играть в компьютерные игры, как многие мальчишки его возраста, любит VR-истории, приставки, компьютеры и все, что с этим связано. Дочь Стеша, как девочка, любит кукольные домики, примерять наряды, которых у нее бесконечное количество, любит, как выяснилось, шопинг: раз в неделю или две она просит что-то конкретное, мы едем в магазин, ходим, выбираем это и у нее новое приобретение — обычно игрушка, которую она увидела или в мультике, или у подружек.

Свободное время дети проводят самостоятельно — занимаются своими делами. Я очень внимательно к этому отношусь, важно, чтобы детям не было скучно с самими собой. Когда вижу, что сын или дочь чем-то увлечены — игра, музыка, кино — стараюсь в этот момент не вмешиваться, чтобы навык выработался и закрепился. Свободное время проводим в гостях у друзей, ходим в походы, парки, кино, общаемся.

На летних каникулах Лукьян отдыхал от уроков, но при этом был список литературы, который он постепенно осваивал, плюс в более спокойном, но все же режиме, он занимался спортом — боксом и в целом общей физической подготовкой.

— Если бы ваши дети сказали, что собираются пройти кастинг на «Фабрику звезд», отпустили бы? Как ваши родители в свое время отнеслись к тому, что вы попали на телешоу?

— Почему нет? Если бы им это было интересно и нужно, если они бы были уже в подходящем возрасте и хотели бы попробовать себя в таком музыкальном телешоу, то, наверное, да, отпустил бы.Мои родители сначала не знали, что я попал на «Фабрику» — я никому не говорил до последнего момента, тем более я уже жил в Москве, они были в Крыму, мы созванивались по таксофонным карточкам, помните такие? Сообщил в самый последний момент, когда уже точно знал, что сегодня мы едем на концерт-открытие и после этого нас заселяют в «звездный дом». Отнеслись хорошо, они знали, что это моя мечта — попасть на большую сцену — и «Фабрика звезд» тогда была одним из немногих шансов это сделать. Родные за меня радовались, наблюдали, болели, папа однажды звонил в эфир, в мой день рождения, и этот разговор есть в записи.

— Поделитесь опытом, как удалось пережить детские кризисы сына и дочери, связанные с взрослением.

— Пока никак не удалось их пережить. И у взрослых, и у детей несколько кризисов в течение жизни, это уже подтверждено многочисленными исследованиями ученых и психологов. Мы постоянно находимся в процессе, связанном с взрослением и другими историями.

Все мы были и детьми, и подростками, помним, какие переживания нас сопровождали. Мы понимаем, что каждый ребенок и подросток считает свои переживания супер-уникальными, отчасти это действительно так, — и как важно найти в этот момент точку опоры. Сейчас Лукьян как раз подходит к этому возрасту — 12 лет, одному из самых «интересных», кризисный моментов пубертата, становления. Я думаю, мы справимся.

— Как вы с супругой считаете, чему нужно обязательно научить детей? Какие знания помогут им в будущем?

— Я сторонник идеи о том, что знания сами по себе никак не помогут. В жизни пригодятся навыки — знания, пропущенные через опыт, практику и повторение. Если это делать дисциплинированно, то навык формируется хорошо и становится устойчивым. И, чем больше таких навыков, тем легче человеку в будущей взрослой жизни. Информации сейчас вокруг много, и у каждого человека это уникальный набор: прочитанные книги, просмотренные фильмы, впечатления, путешествия, люди из окружения. Мы хотим показать детям, что в любом деле главное — труд и дисциплина, это неизбежно ведет к хорошему результату. А, если у человека есть талант, то он будет усилен упорством и стараниями.