Что известно о романе Тима Бертона и Моники Белуччи

Многие звездные пары известны как классические актерские дуэты: Брэд Питт и Анджелина Джоли, Зендэя и Том Холланд, Джейсон Момоа и Лиза Боне. Но некоторые могут действительно удивить поклонников, например, отношения Тима Бертона с Моникой Белуччи были для многих неожиданностью.

Историю отношений режиссера и актрисы читайте в материале «Рамблера».

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Первая встреча

Тим Бертон и Моника Белуччи впервые встретились почти 17 лет назад — в мае 2006 года на Каннском фестивале. Тогда их знакомство было очень коротким, на тот момент оба были в отношениях: Бертон с британской актрисой Хеленой Бонэм Картер, а Белуччи с французским актером Венсаном Касселем.

Искра между ними вспыхнула в октябре прошлого года, когда актриса вручила режиссеру почетную награду «За жизненные достижения» на французском кинофестивале имени братьев Люмьер, проходившем в Лионе. Пара уже была замечена папарацци, гуляющей по Санта-Монике и Мадриду.

Тим Бертон выразил свою симпатию актрисе еще в 2013 году в интервью для французского журнала Gala. В ответ на вопрос «С кем бы Вы хотели застрять в лифте?» режиссер вначале отметил давнего друга — Джонни Деппа, а затем и итальянскую актрису:

«…И я бы просто мечтал бы застрять в лифте с Моникой Белуччи. Она такая красивая — с ума можно сойти!»

Личная жизнь Моники Белуччи

Моника Белуччи состояла в романтических отношениях с 2019 года, тогда она рассталась с французским художником Николасом Лефевром.

До этого она состояла в браке с Венсаном Касселем с 1997 по 2013 год. У пары есть две дочери. До французского актера Моника была замужем за итальянским модным фотографом с 1990 по 1994 год.

Личная жизнь Тима Бертона

Тим Бертон и Хелена Бонэм Картер расстались в 2013 году, но публично объявили об этом только через год. У пары есть сын и дочь. После этого режиссер встречался с Беренис Персиваль. В 2016 году появились слухи, что Тим Бертон встречается с Евой Грин, но подтверждения или опровержения этой новости актеры не делали.

До Хелена Бонэм Картер Тим Бертон состоял в отношениях с моделью и актрисой Лизой Мэри Смит. Они познакомились в 1992 году в нью-йоркском Starbucks в канун Нового года. Они быстро нашли общий язык и обручились уже в 1993 году. В 2001 году режиссер ушел от Лизы Мэри Смит к Хелене Бонэм Картер, с которой он познакомился на съемках «Планеты обезьян».