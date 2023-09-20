Толкалина показала обнаженное тело после душа
Знаменитости нравится делиться пикантными фото.
45-летняя актриса Любовь Толкалина может похвастаться роскошной фигурой. Поэтому временами артистка радует свою аудиторию пикантными фотографиями.
Сегодня Любовь выложила снимок, на котором она запечатлена практически голой.
Звезда решила только слегка прикрыть нижнюю часть тела. По кадру можно понять, что Толкалина только вышла из душа.
WomanHit.ru
«Даже после ванны она выглядит божественно», «Мне б такую фигуру в ее возрасте», «И даже не пошло выглядит» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали поклонники актрисы.