Участница шоу "Женский стендап" Ирина Мягкова пожаловалась на сложности знакомства в интернете

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на ТНТ Ирина Мягкова рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что не может знакомиться в интернете.

Звезде стендапа задали вопрос: использует ли она специальные приложения для того, чтобы знакомиться с мужчинами. Ответ на это был отрицательный. Ирина Мягкова считает, что сложность заключается в том, что она очень узнаваема, поэтому когда мужчины видят ее фото, для них она в первую очередь "Мягкова из "Женского стендапа", а не просто человек и женщина.