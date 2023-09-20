Синди Кроуфорд раскритиковала Опру Уинфри за неэтичное поведение

«Я была словно ребенок: меня видели, но совсем не слышали. В тот момент я не осознавала этого, а сейчас понимаю, насколько это было неэтично со стороны Опры. Я должна была показать себя, чтобы доказать, что достойна быть в ее шоу», — объяснила Синди Кроуфорд.