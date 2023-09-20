Синди Кроуфорд раскритиковала Опру Уинфри за неэтичное поведение
Супермодель 90-х Синди Кроуфорд раскритиковала телеведущую Опру Уинфри за что, что та поставила ее в неловкое положение в прямом эфире своего шоу. Фрагменты из интервью манекенщицы опубликовал Daily Mail.
В новом документальном сериале Apple TV+ «Супермодели», Синди Кроуфорд рассказала, как впервые пришла на программу Опру Уинфри в 1986 году. По словам модели, ей было некомфортно, когда телеведущая попросила ее «продемонстрировать свое тело, чтобы доказать, что она достойна славы».
«У нее всегда было такое тело? Встаньте на минутку, вот что я называю тело», — поделилась воспоминаниями Кроуфорд.
Модель добавила, что в тот момент ей было очень неловко и она разнервничалась.
«Я была словно ребенок: меня видели, но совсем не слышали. В тот момент я не осознавала этого, а сейчас понимаю, насколько это было неэтично со стороны Опры. Я должна была показать себя, чтобы доказать, что достойна быть в ее шоу», — объяснила Синди Кроуфорд.
В документальном сериале «Супермодели» Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон расскажут о том, как они стали иконами моды 90-х.