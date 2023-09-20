Агата Муцениеце недовольна отцовстом Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись со скандалом несколько лет назад. Первое время бывшие никак не могли найти общий язык, но ради общих детей с трудом наладили коммуникацию.

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Актриса отпускает Тимофея и Мию на встречи с отцом. Но в последний раз эта история обернулась для Агаты стрессом.

Как оказалось, актриса на полтора месяца отдала детей Прилучному. Отец с удовольствием нянчится с наследниками. В этот период они отправились на Мальдивы. Там Тимофей и Мия лучше познакомились с новой избранницей отца и сводным братом.

Казалось бы, идеально лето для детей. Солнце, морской воздух, океан… Но Агата была недовольна такой идиллией детей. Оказывается, двушка не могла связаться с наследниками несколько дней.

«Все-таки отец у них — холодец. Они так редко на связи! У них то денег нет на телефоне, то Интернет им не подключат, то телефоны забирают и дают планшеты… С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает», – возмущается Муцениеце.