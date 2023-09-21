Софи Тернер подала в суд на Джонаса с требованием вернуть детей в Англию

Актриса Софи Тернер подала в суд на музыканта Джо Джонаса. Об этом сообщает People.

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В иске, поданном в четверг, 21 сентября, в суд Манхэттена, содержится требование немедленного возвращения детей, незаконно вывезенных или незаконно удерживаемых. Причем юридическая команда Тернер утверждает, что незаконное удержание началось в среду, 20 сентября. Актриса требует вернуть детей в Великобританию.

Как утверждается в документах, пара продала дом в Майами, в котором проживала ранее, и в апреле приступила к покупке дома в Англии.

3 сентября стало известно, что Тернер и Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

Позже Джонас высказался о разводе с актрисой Софи Тернер во время концерта своей группы Jonas Brothers в Лос-Анджелесе.