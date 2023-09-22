Стало известно, как зарабатывают дети Жукова и Джигана

«Знаете, больше всего на свете я не хочу пересудов: мол, Жуков взял и снял свою дочь. Самодуров в нашем кинобизнесе нет. Просто так привести и снять своего ребенка в кино, если он не умеет играть, петь — нельзя. Ника, как и все дети, актеры проходила кастинг, пробы. <...> Мы с мамой сразу ей объяснили, какая это огромная ответственность. 55 смен — даже у некоторых больших актеров такого не бывает. Это бесценный опыт. Ника отнеслась к процессу максимально серьезно», — рассказал певец.