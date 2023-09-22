«Съемки в сериале и запись песни»: стало известно, как зарабатывают дети Жукова и Джигана
Дочь певца Сергея Жукова, 15-летняя Ника исполнила главную роль в сериале «Плакса», который снял канал СТС с компанией «Руки Вверх! Продакшн», сообщает kp.ru.
Сергей Жуков стал генеральным продюсером, композитором и автором сценария «Плаксы», где главная героиня сталкивается с травлей одноклассников. Сам он на экране не появится, однако, в сериале прозвучат песни «Руки Вверх!» в необычном роковом звучании, поделился он.
«Знаете, больше всего на свете я не хочу пересудов: мол, Жуков взял и снял свою дочь. Самодуров в нашем кинобизнесе нет. Просто так привести и снять своего ребенка в кино, если он не умеет играть, петь — нельзя. Ника, как и все дети, актеры проходила кастинг, пробы. <...> Мы с мамой сразу ей объяснили, какая это огромная ответственность. 55 смен — даже у некоторых больших актеров такого не бывает. Это бесценный опыт. Ника отнеслась к процессу максимально серьезно», — рассказал певец.
25 сентября премьера состоится и у 13-летнего сына Жукова. Энджел озвучил дядю Федора в новом сезоне мультсериала «Простоквашино». Помимо этого, Ника и Энджел играют в театре, занимаются вокалом, играют на музыкальных инструментах, записывают песни и снимаются в кино. По словам их отца, он и его жена Регина всегда поддерживают выбор детей.
Старшая дочь рэпера Джигана и его жены блогера и предпринимательницы Оксаны Самойловой 12-летняя Ариелла хочет записывать песни и развивать свои онлайн-площадки. Свою первую песню она уже записала на студии. По ее словам, в будущем она хотела бы не только быть певицей, но и создать свою семью.
«А совмещать это тяжело. Тогда, может, стоит быть блогером. Но там нужно либо бизнесом заниматься, либо мощный личный бренд иметь, иначе много не заработаешь», — рассказала Ариелла.