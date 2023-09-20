Селена Гомес восхитила фанатов снимком без макияжа

Певица и актриса Селена Гомес поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографией без макияжа и восхитила подписчиков.

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На снимке 31-летняя Селена Гомес запечатлена на диване. Певица предстала перед подписчиками в домашней футболке, без макияжа и укладки.

За сколько часов пост звезды набрала более пяти миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев.

«Какая вы настоящая, приятно смотреть», «Селена, вы выглядите не старше 16 лет», «Какая вы красавица», «Очень красивая и настоящая», «Вы роскошно выглядите без макияжа», «Очень милая без косметики», — написали поклонники под постом.

В конце августа Селена Гомес оказалась в центре скандала после того, как нарушила правила забастовки Гильдии киноактеров США. Звезда опубликовала в личном блоге кадры со съемок сериала «Убийства в одном здании», в котором играет одну из главных ролей. В посте артистка отметила официальный аккаунт сериала и добавила подпись, что скучает по работе.

Пост Гомес вызвал негативную реакцию в сети: звезду обвинили в том, что продвигая своей фильм, она оскорбляет бастующих представителей Гильдии киноактеров.