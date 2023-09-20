Друг Бони сравнил ее с Олегом Монголом после пластики

Блогер и друг Виктории Бони Сергей Косенко выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с совместного обеда.

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«Ребята, я думал, что Вика прикалывается по поводу лица, но это пипец! Она стала похожа на Монгола», — написал Косенко.

После этого блогеры в дружеской шутливой форме начали обсуждать внешность Бони после пластической операции. Блогер отметил, что спустя время лицо модели действительно стало выглядеть лучше, чем было до этого. Однако когда Боня назвала свое лицо в текущем состоянии красивым, Косенко начал смеяться и выразил мнение, что она больше напоминает блогера Олега Монгола, чем себя до операции.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.