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Певица Слава может подать в суд на Киркорова за угрозу

Певица Слава возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеиваниями артиста Филиппа Киркорова после ее обвинений во лжи.

Певица Слава может подать в суд на Киркорова за угрозу
© globallookpress.com

Слава восприняла слова Киркорова, как угрозу. Она предположила, что артист хочет «дать ей по морде». Звезда отметила, что это может быть «привычным движением» для Киркорова, намекая на скандал с режиссером Мариной Яблоковой. В ролике артистка показала средний палец коллеге.

«Может, мне, как ваш адвокат, сейчас на вас в суд подать за угрозу?» — заявила певица.

В 2010-м Киркоров ударил Яблокову на премии «Золотой граммофон». Кинематографистка обратилась в суд с заявлением о возбуждении в отношении певца уголовного дела за нанесение легкого вреда здоровью и оскорбление. В том же году исполнитель и режиссер заключили мировое соглашение.

В сентябре Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики у Тимура Хайдарова. Звезда обратилась к коллеге, призвав его публично показать левую руку. Певица заявила, что Киркоров не ходит на перевязки к Хайдарову.

Позже Киркоров ответил на вызов Славы и показал на камеру левую руку, на которой не было видно никаких бинтов.

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