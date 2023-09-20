Игоря Николаева перевели из реанимации в обычную палату
Певца Игоря Николаева перевели из реанимационного отделения в стационар, сообщает телеграм-канал Mash. Накануне артисту провели сложную операцию на сердце — коронарное шунтирование.
Сейчас врачи оценивают его состояние как среднее, угрозы его жизни нет. Медики также отметили, что если послеоперационные период пройдет без осложнений, Николаева смогу выписать уже через неделю-полторы.
О госпитализации певца стало известно 15 сентября. Тогда артист находился в палате интенсивной терапии из-за проблем с сердцем.