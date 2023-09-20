Певица Валерия раскрыла секрет вечной молодости

Певица Валерия призналась, что ежедневно занимается спортом и правильно питается, чтобы сохранять себя в форме в возрасте 55 лет. Ее слова передает «Пятый канал».

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«Я каждый день занимаюсь спортом, жестко слежу за питанием, я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем», — заявила исполнительница.

Валерия добавила, что ей чужда привычка делить жизнь на определенные отрезки наподобие «50 — это новые 30». По словам артистки, она не меняется в любое время, а также обладает большим количеством запаса энергии в себе.

«Где я беру энергию? Не знаю. Видимо, мне изначально было ниспослано ее столько, что я готова делиться ею», — отметила звезда.

В начале сентября продюсер Иосиф Пригожин удивился тому, что певица Валерия самостоятельно собирала детскую мебель для их внучки.

«Вы когда-нибудь видели народную артистку, хрупкую девочку, с отверткой? Я впервые за 20 лет такое вижу», — удивленно прокомментировал он.