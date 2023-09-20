Российская певица Любовь Успенская объяснила появление коричневых пятен на лице после сна. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В опубликованном видео 69-летняя артистка предстала с темными пятнами разной формы на носу и в области рта. При этом на кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа. Кроме того, она собрала волосы в тугой высокий пучок и продемонстрировала оголенную область декольте.

«Сегодня я проснулась в буквальном смысле блондинкой в шоколаде. Тяжелый гастрольный тур подходит к концу, сил мало, поэтому вчера я случайно уснула в обнимку с шоколадкой. Хорошо еще, что Джуник не подбежал среди ночи и не стал меня вылизывать», — высказалась она.