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Серябкина удивила поклонников пикантным фото в ванной

Певица Ольга Серябкина любит радовать свою публику кадрами с необычных фотосессий. Вот и сейчас артистка поделилась такими фотокарточками.

Серябкина удивила поклонников пикантным фото в ванной
© WomanHit.ru

На выложенных снимках Ольга позирует в белом длинном платье на бретельках. Сама исполнительница облокотилась на ванну.

«Чистота», — подписала она пост.

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Поклонники Серябкиной отметили, что ей очень идут такие нежные наряды.

«Нежнятина», «Какая прелесть», «Изящно» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнули они.