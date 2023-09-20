Серябкина удивила поклонников пикантным фото в ванной

Певица Ольга Серябкина любит радовать свою публику кадрами с необычных фотосессий. Вот и сейчас артистка поделилась такими фотокарточками.

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На выложенных снимках Ольга позирует в белом длинном платье на бретельках. Сама исполнительница облокотилась на ванну.

«Чистота», — подписала она пост.

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Поклонники Серябкиной отметили, что ей очень идут такие нежные наряды.