Актриса Анна Ардова рассказала о женитьбе сына

Актриса Анна Ардова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию и видеоролик с церемонии государственной регистрации брака своего сына Антона.

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«Ура, мой сын — муж», — подписала артистка.

Ардова, известная по ролям в сериалах «Солдаты» и «Счастливы вместе», была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Даниил Спиваковский, с которым звезда прожила вместе одиннадцать месяцев еще в студенческом возрасте. Во второй раз актриса вышла замуж за коллегу Александра Шаврина. Они прожили вместе 20 лет, после чего развелись в 2017 году. У Ардовой есть родившаяся в 1996 году дочь Софья и сын Антон — в 2000-м.

В мае Ардова призналась, что закончила сниматься в популярной телепередаче «Одна за всех», несмотря на отличные рейтинги, так как устала играть в комедиях. При этом актриса назвала комедийный жанр тяжелым.

«Чтобы сыграть комедию, надо владеть трагедией, иначе образ будет плоский», — добавила она.