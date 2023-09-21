Волочкова поделилась деталями своей сексуальной жизни

«У меня секс четыре раза в день. А у вас? Вы все заботитесь обо мне. Я живу во дворце, у меня все прекрасно. С сексом все отлично, в шпагате. Представьте! Вы свои ноги едва раздвинуть можете, а у меня, понимаете, мужчины в очереди стоят», — призналась танцовщица.