Мама Тимати призналась, выдвигает ли она невесткам свои требования
Стоит понаблюдать за мамой рэпера в запрещенной сети, и сомнений в ее мудрости не остается: ну серьезно, кто бы еще смог выстроить такие доверительные отношения со всеми экс-возлюбленными Тимати? Неудивительно, что, как только в ее Инстаграме* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) появляется заветное окошко «Поболтаем?», где Симона Яковлевна отвечает на самые интересные вопросы, отбоя от подписчиц нет.
Вот и на этот раз особенно любопытные фанаты накинулись на женщину с расспросами, а кто-то даже обратился к ней за советом. Среди вопросов затесался и уже традиционный — о взаимоотношениях с подружками Тимура Юнусова (настоящее имя артиста). На этот раз поклонники попытались выведать у нее, насколько требовательна Симона к своим невесткам. Та призналась, что собственное видение у нее есть, однако его она держит при себе.
«Важно, чтобы двоих все устраивало, а не меня», — ответила она.
Что ж, похоже, мудрее этого сегодня уже ничего не будет, расходимся. Без вопросов о взаимоотношениях с Тимати, кстати, тоже не обошлось. С такой идеальной мамой и бабушкой кажется со стороны, что в доме рэпера всегда мир и покой. Ну и неслучайно: Симона поделилась, что с сыном она никогда не ссорится — только спорит.