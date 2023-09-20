Мама Тимати призналась, выдвигает ли она невесткам свои требования

Стоит понаблюдать за мамой рэпера в запрещенной сети, и сомнений в ее мудрости не остается: ну серьезно, кто бы еще смог выстроить такие доверительные отношения со всеми экс-возлюбленными Тимати? Неудивительно, что, как только в ее Инстаграме* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) появляется заветное окошко «Поболтаем?», где Симона Яковлевна отвечает на самые интересные вопросы, отбоя от подписчиц нет.

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Вот и на этот раз особенно любопытные фанаты накинулись на женщину с расспросами, а кто-то даже обратился к ней за советом. Среди вопросов затесался и уже традиционный — о взаимоотношениях с подружками Тимура Юнусова (настоящее имя артиста). На этот раз поклонники попытались выведать у нее, насколько требовательна Симона к своим невесткам. Та призналась, что собственное видение у нее есть, однако его она держит при себе.

«Важно, чтобы двоих все устраивало, а не меня», — ответила она.