Оксана Самойлова снялась в бикини

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В размещенном видео 35-летняя инфлюэнсерша снялась в коричневом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом наряд демонстрировал подтянутое тело звезды с кубиками пресса в области живота, а также частично обнаженную грудь.

Кроме того, супруга Джигана распустила длинные волосы, уложив их в крупные локоны. Вдобавок Самойлова сделала макияж с графическими стрелками.