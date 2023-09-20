Гобозов из «Дома-2» жестко высказался о бывшей жене Устиненко

Подписчики экс-участника телепроекта «Дом-2» Александра Гобозова спросили у него, почему бывшая жена Алиана Устиненко всегда агрессивно о нем отзывается. Александр признался, что и сам замечает, что девушка каждый день вспоминает его недобрым словом в постах. Мужчина не понимает, почему так происходит. «У тебя своя семья, ребенок родился, что тебе от меня-то надо постоянно?» — рассуждает он вслух.

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Найти ответ самостоятельно у Александра не получилось, и он обратился за помощью к психотерапевту (не совсем понятно, почему именно к этому специалисту). Тот по аккаунту Алианы в запрещенной сети быстренько поставил девушке «диагноз»:

«Психиатр мне сказал, что у девочки инфантильное расстройство личности. Мне остается ее только пожалеть. Надо обратиться к специалистам, которые ей помогут. Это как бы не совсем классно — психически страдать», — заявил Александр Гобозов.

В следующих сторис он заявил, что налаживать отношения с Алианой невозможно, имея в виду их вечный конфликт на тему воспитания общего ребенка. При этом себя Александр называет «адекватным человеком».

«Она сама себе придумала, что она мать всея Руси и только она имеет право решать вопросы по поводу нашего общего ребенка. Это либо неграмотность, либо ей надо обратиться к психиатру», — заключил бывший участник скандальной телестройки.