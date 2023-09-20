Самойлова призналась, почему ее иногда раздражают собственные дети

Мы уж было подумали, что идеальная мама Оксана Самойлова даже негативных эмоций не испытывает, когда ее непоседливые дети что-то вытворяют (а они — известный факт — это дело любят). Но нет, спокойно, все в порядке, инстадива — тоже человек, и порой даже собственные дочери и сын могут вывести ее из себя.

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В личном блоге она предложила подписчикам поболтать и ответить на самые волнующие вопросы. Один из самых любопытных — бесят ли ее дети. Та призналась, что да, моментами бывает и такое, особенно если кто-то из них долго не слушается, считает себя слишком взрослым, если все вместе они орут наперебой и... одеваются «как бомжи».

«Это нормально. Все мы, мамы, не железные», — добавила Самойлова.