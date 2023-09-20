Ольга Буова поделилась секретом похудения

Ольга Бузова всегда могла похвастаться стройной фигурой. Накануне она рассказала, как избавляется от лишних килограммов.

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Недавно Ольга Бузова поделилась секретом красоты. По всей видимости, поющая телеведущая набрала несколько лишних килограммов, поэтому решила привести себя в форму. Женщина призналась, что раньше она отказывалась от утреннего приема пищи. Видимо, из-за этого она немного набрала в весе. Чтобы решить проблему, теледива пересмотрела свое питание. Теперь она с удовольствием завтракает, чтобы к вечеру не срываться и не есть слишком много.

По словам экс-участницы «Дома-2», она старается не есть вечером. Так, ужинать она старается до шести вечера. «Вечером яблоко съела, водичку выпила», – делится звезда. Зато утром она позволяет себе поесть полноценно. Так, на завтрак она съела яичницу. Однако ограничилась лишь одним яйцом, поскольку не смогла съесть больше. Несмотря на это, она гордится прогрессом. «Уже неделю практически держусь», – рассказывает об успехах знаменитость.