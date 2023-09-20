Шэрон Стоун вышла на публику в кожаном костюме

Голливудская актриса Шэрон Стоун появилась на публике в аэропорту Милана в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

© Газета.Ru

65-летняя Шэрон Стоун появилась в кожаном костюме: куртке, брюках и даже лоферах. Комплект от бренда Tod's стоит около $15 тысяч. Образ дополнила массивная сумка через плечо. Перед камерой она позировала без макияжа.

Шэрон Стоун получила наибольшую известность после роли в фильме Пола Верховена "Основной инстинкт". В 1996-м она удостоилась премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль (драма)" и номинации на "Оскар" за фильм "Казино". В 2003-м актриса получила звезду на голливудской "Аллее славы". В 2004-м артистку наградили "Эмми" картину "Практика" в номинации "Лучшая приглашенная актриса драматического сериала".

В фильмографии Шэрон Стоун более 170 работ. Она снялась в таких проектах, как "Великан", "Если бы эти стены могли говорить 2", "Вспомнить все", "Новый Папа", "Над законом", "Специалист".