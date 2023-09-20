"Стараюсь не работать". Крис Эванс впервые рассказал об отношениях с женой

Крис Эванс впервые рассказал об отношениях с женой
Актер Крис Эванс появился на обложке журнала GQ и дал откровенное интервью. Его опубликовали на официальном сайте издания.
Актер Крис Эванс рассказал о том, что когда он только познакомился с будущей женой Альбой Баптиста, то сказал ей о том, что снимается в одном фильме за год, однако позже ситуация изменилась.
"Теперь я стараюсь никогда не работать", — признался звезда Marvel.
Он также рассказал, что съехался с Альбой Баптиста спустя несколько месяцев после знакомства, и вот уже год они живут в Атланте.
О романе Криса Эванса и Альбы Баптисты стало известно осенью 2022 года. 26-летняя Альба Баптиста родилась в Лиссабоне. Девушка снимается в кино с 2014 года. Ее последним проектом стал фильм "Миссис Харрис едет в Париж".
11 сентября стало известно, что Крис Эванс провел тайную свадебную церемонию и женился на своей возлюбленной, актрисе Альбе Баптисте.
По словам инсайдера, звезда "Мстителей" устроил тайное торжество в элитном поместье на Кейп Код и позвал туда своих друзей и коллег по проектам Marvel в том числе. Среди гостей заметили актера Роберта Дауни-младшего с женой, Криса Хемсворта с супругой Эльзой Патаки, Джереми Реннера, а также Джона Красински и Эмили Блант. Источник заверил, что возлюбленные были очень счастливы, они веселились и смеялись.