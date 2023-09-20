Волочкова рассказала о самом дорогом подарке

В жизни балерины было много мужчин. Женщина призналась, что не все кавалеры были состоятельны. Накануне она вспомнила о самом дорогом подарке в ее жизни.

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За романами Анастасии Волочковой уследить непросто. Не успевает публика привыкнуть к одному кавалеру, как уже балерина объявляет о разрыве. При этом обожатели нередко балую танцовщицу дорогими подарками. Артистке преподносили и бриллианты, и машины, однако самый дорогой подарок она получила от главного мужчины в ее жизни – папы.

Знаменитость призналась, что самым ценным презентом стал кот Маркиз. Девятнадцать лет питомец прожил в семье звезды. Пушистый друг был глухим от природы, но, несмотря на это, он был лучшим компаньоном. По словам блондинки, Маркиз всегда сопровождал ее во всех поездках.

«По эмоциям этот подарок был самым дорогим», – делится бывшая прима Большого театра.

Женщина также призналась, что ее не впечатлить деньгами. Так, за ней ухаживали как олигархи, так и мужчины с меньшим достатком. Более того, встречались Волочковой даже альфонсы. Последний тип мужчин неприятен балерине. Однако в свое время она поддалась чувствам.