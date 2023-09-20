Тимоти Шаламе спросили о романе с Кайли Дженнер

Журналисты спросили 27-летнего американского актера Тимоти Шаламе о романе с моделью и бизнес-леди Кайли Дженнер. О его реакции пишет TMZ.

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В ответ на вопрос Шаламе промолчал и улыбнулся.

Его застали выходящим из ювелирного бутика Cartier в Беверли-Хиллз (Калифорния, США).

В апреле блог со сплетнями о селебрити DeuxMoi сообщил, что 26-летняя Кайли Дженнер встречается с 27-летним Тимоти Шаламе. Инсайдеры утверждали, что бизнесвумен и звезда "Дюны" вместе минимум с января — и уже успели провести вместе новогодние каникулы в Аспене, а также отдохнуть на островах Теркс и Кайкос.