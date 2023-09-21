Звезды «Дома-2» Сергей Сичкар и Валерия Шимасюк стали родителями

Радостная новость в семье выходцев из «Дома-2»: Валерия Шимасюк и Сергей Сичкар впервые стали родителями — пару дней назад у них родилась дочь. О чудесном событии пара сообщила накануне в соцсетях.

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Валерия призналась, что утро 18 сентября началось для нее как ни в чем не бывало: супруги встретили рассвет и отправились в роддом.

«Походу, именно сегодня, в прекрасный 18-й день месяца, в первый месяц осени, мы будем батя и матя», — шутит Сергей в сторис.

Оказывается, в родильный блок он отправился вместе с возлюбленной и этот волнительный день они провели вместе.

«18.09.2023. 16:17. Наш ангел появился на свет. Наша волшебная девочка. Мы счастливы», — написала Шимасюк в личном блоге, когда пара решила публично рассказать об этом.