Певца Сергея Лазарева засняли с неизвестной блондинкой

В сети появились фотографии певца Сергея Лазарева в компании неизвестной блондинки.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Снимки опубликовал Telegram-канал Popcake.TV.

На опубликованных фотографиях Сергей Лазарев запечатлен со своими детьми - 7-летним Никитой и 5-летней Анной и неизвестной девушкой со светлыми волосами.

Певец был одет в бежевые брюки свободного кроя, белую футболку и бежевую рубашку, а его спутница - в черную мини-юбку, желтый пиджак и блестящие сапоги на каблуках. В начале сентября Сергей Лазарев провел вечер со своей бывшей возлюбленной, телеведущей Лерой Кудрявцевой.

"Написал бывшей и пригласил на свидание. И это на трезвую голову! Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер", — подписал снимок Лазарев.

Лера Кудрявцева также поделилась с подписчиками личного блога подробностями вечера. Звезда показала поклонникам букет, который подарил ей Лазарев, и поблагодарила бывшего бойфренда за ужин.

"Сереня, спасибо за цветы, волшебный вечер!!! Люблю", — написала телеведущая.