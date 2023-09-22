Изумруд рассказала о спортивных достижениях сына

Блогер Лера Изумруд воспитывает 2-летнего сына Марика. Мальчик растет спортивным ребенком. По словам звезды, он увлекается спортом, но также не против иногда потанцевать, например, под одну из песен своей мамы.

«Мой сын сейчас ходит в садик. Часто слушает мой трек «Сильная» и всегда под него танцует. Ходит на плавание. Я надеюсь, что мой сын вырастет спортсменом», — рассказала девушка.

Лера Изумруд не против того, если в будущем ее ребенок выберет творческую карьеру и пойдет по ее стопам. «Я отреагирую адекватно и буду его поддерживать во всех его начинаниях и выборе. Я адекватная мама, поэтому понимаю, что поддержка родителей для ребенка — это самое ценное. Это его жизнь, его путь и интересы, а мы как родители может где-то что-то подсказать, но мы должны принимать выбор детей», — заявила она.