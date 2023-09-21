Олег Шепс поделился, как он «читает» девушек

Как сообщает издание boda, участники шоу «Битва экстрасенсов» братья-медиумы Олег и Александр Шепсы стали гостями передачи Иды Галич «Есть вопросики». Здесь они ответили на интересующие их фанатов вопросы.

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Так, была затронута тема личных отношений. Старший из братьев, Александр рассказал, что в основном встречался с девушками со сверхъестественными способностями. Олег Шепс рассказал, что обладает способностью «читать» людей, поэтому часто пресекает отношения с девушками, в которых его что-то настораживает.