Ирина Шейк произвела фурор на модном показе в Милане

Модель может плести интриги хоть с несколькими парнями одновременно, мечтая выйти замуж только за одного и вызывая тем самым недоумение публики, но стоит ей выйти на подиум — все возмущенные ее поведением замолкают и восхищаются тем, как профессионально Ирина Шейк покоряет зрителей каждого модного показа. На этот раз дело было в Италии.

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На миланской Неделе моды Шейк представляла коллекцию Alberta Ferretti, пишет The Sun. Присутствующие увидели ее в весьма пикантном наряде: ангельское на первый взгляд платье нежно-розового цвета с вырезами слегка оголило интересную часть тела. И хотя макияж и дополнительные аксессуары не предусматривались в рамках показа, все взгляды были прикованы к естественно красивой селебрити.

Видео с безупречной проходкой Шейк появилось в аккаунте британского Vogue в запрещенной соцсети. В комментариях — одни восхищения: «Ирина — королева», «Потрясающе», «Ирина великолепна», «Идеальна».