Дибцева рассказала, как боязнь бандитов повлияла на ее психику

«Я классический ребенок 90-х, из спального района Санкт-Петербурга. Я росла в семье интеллигентных профессоров. В это время была настоящая разруха и процветал бандитизм: в нашем подъезде торговали наркотиками. За меня страшно боялись родители. Этот страх родителей очень фрустрировал меня», — заявила Дибцева.

Она уточнила, что родительские директивы вбивались в нее «каленым железом». Родители призывали девочку «не высовываться» и вести себя как подобает, чтобы им не пришлось за Дибцеву краснеть. Актриса заверила, что ссорилась даже с родителями. Однако, отметила артистка, справиться с травмой ей помогла психологическая терапия, благодаря которой звезда «Холопа» стала лучше понимать свои страхи и желания.