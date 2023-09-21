«Мне ничто не вернет отсутствие внимания мамы»

Артист считает, что открытость и честность — ключ к счастливому существованию.

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Стас Пьеха, чья самобытность уже давно затмила восприятие его как носителя известной фамилии, настолько искренен и в жизни, и в творчестве, что порой возникает

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ощущение прикосновения к оголенному нерву. Быть таким — мужество и сила.

О семье

Моя семья мне нравится, я в ней родился, но, если бы был выбор, он вряд ли был в пользу нашей семьи. Сложно быть ребенком великого советского артиста. Мне ничего не вернет отсутствие внимания мамы, которая работала без устали, или еще кого-то в детстве. Эта пустота не заполнится кем-то, тут только если самому себе давать то, что хочется, — любовь и заботу. Я никогда не был воспитывающим отцом, я больше друг. Боюсь быть резким и недостаточно что-то донести, позволить сыну мной управлять.

О творчестве

Мое предназначение — творчество и медицина: то, в чем я долгое время находился как пациент и могу быть идейным вдохновителем этого наркологического проекта. Я всегда экспериментировал с разными жанрами, что-то пробовал — главное, не останавливаться. Хочется делать другую поп-музыку. Эдита считает, что я хороший артист, мне это приятно. Хотя у нее есть определенное чувство, что она лучший артист. Так и должно быть у каждого творческого человека.

О любви

Я не уверен, что сейчас способен на сильные, безбашенные чувства. Они приводят меня к сильному эмоциональному откату, депрессиям. Для меня мама — красивая, свободная в мышлении, не шаблонная. Когда я встречаю такую женщину, я восхищен. Но эти женщины обычно слишком свободные, им не нужны мужчины. В отношениях я за ровные, сбалансированные, комфортные чувства. Без качелей, адреналина, страха потерь, ревности, где женщина — друг и соратник.

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