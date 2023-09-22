Волочкова поделилась своими интимными секретами

«С сексом все отлично, в шпагате. Представьте!» – заявила Волочкова. Бывшая прима-балерина Большого театра рассказала, что ее личная жизнь «в порядке», поскольку она занимается сексом по четыре раза каждый день.

47-летняя Анастасия Волочкова ни разу не была замужем, однако любимых мужчин у нее много. По словам балерины, она встречалась и с миллиардерами, и с бедными мужчинами, однако никто из них не остался в ее жизни надолго. Впрочем, звезда не унывает и надеется на счастливый брак. Ранее «ФедералПресс» писал, что врач предупредил Волочкову о смертельной опасности частых шпагатов.