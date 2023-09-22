Волочкова поделилась своими интимными секретами
Балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности интимной жизни и рассказала, как радует нового возлюбленного своим шпагатом в постели.
«С сексом все отлично, в шпагате. Представьте!» – заявила Волочкова. Бывшая прима-балерина Большого театра рассказала, что ее личная жизнь «в порядке», поскольку она занимается сексом по четыре раза каждый день.
По словам артистки, в постели она удивляет партнеров своим шпагатом, поэтому мужчины «стоят в очереди» к ней.
«Но у меня есть один-единственный неповторимый человек», – добавила она.
На этой неделе балерина поделилась радостной новостью: у нее появился новый возлюбленный. Раскрывать личность своего избранника она не стала, сообщает «Мослента».
47-летняя Анастасия Волочкова ни разу не была замужем, однако любимых мужчин у нее много. По словам балерины, она встречалась и с миллиардерами, и с бедными мужчинами, однако никто из них не остался в ее жизни надолго. Впрочем, звезда не унывает и надеется на счастливый брак. Ранее «ФедералПресс» писал, что врач предупредил Волочкову о смертельной опасности частых шпагатов.