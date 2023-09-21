Жена футболиста Смолова объявила о беременности

Жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина впервые станет матерью. Об этом она объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Карина Истомина и Федор Смолов скоро станут родителями. Модель опубликовала рекламное видео со съемок. Она позировала в белом топе и брюках, которые подчеркнули округлившийся живот. Пол ребенка пара пока не сообщала.

5 июня Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. Невеста была одета в белое платье-бюстье в пол Rasario, которое дополнили сумка Jacquemus и остроносые туфли на шпильке Versace. На женихе были белая рубашка с воротником-стойкой, черные брюки и замшевые лоферы коричневого цвета.