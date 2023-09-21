Анна Хилькевич показала дом за 40 миллионов
Анна Хилькевич стала владелицей участка в 20 соток и особняка за 40 миллионов. О грядущем новоселье и текущем ремонте актриса рассказала в социальных сетях.
Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам, что журналисты прознали о ее новом доме раньше, чем ей бы того хотелось. Но, тем не менее актриса все же показала пока еще не до конца достроенный двухэтажный особняк, который по слухам обошелся ей в 40 миллионов рублей.
«Хотела как-то иначе вам рассказать о нашей большой радости, но… Кто-то решил, что они могут лишать меня права на частную жизнь и возможности сообщить вам об этой новости так, как я это запланировала. Да, мы действительно купили дом и сейчас в нем идут ремонтные работы», — написала Анна в телеграм-канале, пообещав снять видео и показать новое жилище в максимально выгодном свете.
Хилькевич также призналась, что надеется переехать в особняк еще до нового года. Однако удастся ли ей это пока не знает, ведь строительство еще идет полным ходом. Стройку и ремонт Анна называет очень «нервозатратным» дело, но признается — страдают не ее нервы, а мужа. Именно супруг актрисы Артур Волков занимается всем, что связано с новым домом, а Хилькевич лишь иногда приезжает, чтобы скромно что-то поправить или передвинуть.