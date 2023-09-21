Анна Хилькевич показала дом за 40 миллионов

Анна Хилькевич стала владелицей участка в 20 соток и особняка за 40 миллионов. О грядущем новоселье и текущем ремонте актриса рассказала в социальных сетях.

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Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам, что журналисты прознали о ее новом доме раньше, чем ей бы того хотелось. Но, тем не менее актриса все же показала пока еще не до конца достроенный двухэтажный особняк, который по слухам обошелся ей в 40 миллионов рублей.

«Хотела как-то иначе вам рассказать о нашей большой радости, но… Кто-то решил, что они могут лишать меня права на частную жизнь и возможности сообщить вам об этой новости так, как я это запланировала. Да, мы действительно купили дом и сейчас в нем идут ремонтные работы», — написала Анна в телеграм-канале, пообещав снять видео и показать новое жилище в максимально выгодном свете.