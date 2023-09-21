Газманов призвал запретить знаменитостям хвастаться богатством

Народный артист России Олег Газманов в интервью YouTube-каналу «Историс - Откройте, Давид!» заявил, что российские знаменитости должны перестать хвастаться богатством.

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Он указал, что в Китае уже «запретили артистам кичиться своим богатством» и это, по его мнению, «хороший момент».

Газманов отметил, что он человек «не бедный», однако никогда не демонстрировал в клипах Ferrari и кучу долларов.

«Так куда мы идём, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать? Кого мы должны воспитать, чтобы они это общество наше сохранили?» - задался вопросами скромный артист.