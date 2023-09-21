Боня за деньги будет показывать результат своей пластической операции

Шоу Виктории Бони, в которое она превратила свою пластическую операцию у голливудского хирурга, набирает все новые и новые обороты. Мы с изумлением наблюдаем за происходящим, каждый раз удивляясь и думая, а что же дальше. А страсти тем временем накаляются, и это при том, что лица телеведущей мы еще даже не видели!

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Кстати, о лице. Вике настолько надоели озлобленные хейтеры, решившие, что отныне она изуродована навсегда, что в отчаянии та решила больше не показывать себя — даже в огромных очках и натянутой бейсболке. Поклонники звезды «Дома-2» с недоумением восприняли ее желание спрятаться от всех и — то ли в шутку, то ли нет — предложили ей сделать закрытый аккаунт, где за ней смогут наблюдать только верные и добрые фанаты. Боне предложение ой как понравилось, и она тут же прикинула, что за исключительно символическую цену в 1300 рублей можно пускать в такой профиль желающих первыми увидеть ее преображение.

«Пойдете за 1300 рублей? Здесь не покажу! Слишком много хейтеров, не доставлю им такое удовольствие», — написала блогер.

С одной стороны, дотошные критиканы настолько донимают знаменитость своими безосновательными догадками — от некоторых слухов даже ее маме стало плохо, что понять ее можно, с другой — это зашло так далеко, что все больше похоже на достойную замену ее авторскому курсу по фейсфитнесу.