Орлова похвасталась результатом похудения после родов

Телеведущая Ольга Орлова решила отдохнуть от работы и улетела отдыхать в Италию. В личном блоге артистка делится фотокарточками с отдыха.

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Знаменитость выложила кадры, на которых она запечатлена в красном слитном купальнике на фоне крепости и гор.

«Фотки заряжены на позитив. Нажмите 2 раза и будет вам счастье!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подписала пост Ольга.

Поклонники Орловой отметили, что она пришла в шикарную форму после вторых родов, которые были в начале февраля.

«Прекрасное тело»,

«Красотка»,