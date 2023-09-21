Орлова похвасталась результатом похудения после родов
Телеведущая Ольга Орлова решила отдохнуть от работы и улетела отдыхать в Италию. В личном блоге артистка делится фотокарточками с отдыха.
Знаменитость выложила кадры, на которых она запечатлена в красном слитном купальнике на фоне крепости и гор.
«Фотки заряжены на позитив. Нажмите 2 раза и будет вам счастье!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подписала пост Ольга.
Поклонники Орловой отметили, что она пришла в шикарную форму после вторых родов, которые были в начале февраля.
«Прекрасное тело»,
«Красотка»,
«Бабушка Ольга, ты еще огого огонь», — заявили они.