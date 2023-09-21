Дети Шатунова дали первые публичные комментарии после смерти отца

Подросшие дочь и сын Юрия Шатунова дали первые публичные комментарии после смерти отца
6 сентября солисту «Ласкового мая», скончавшемуся чуть больше года назад в результате обширного инфаркта, исполнилось бы пятьдесят лет. В честь круглой даты на Троекуровском кладбище открыли двухметровый бронзовый памятник. На мероприятие приехали поклонники певца, а также его жена и дети, которые живут в Германии. Тогда 17-летний Дэннис и 10-летняя Эстелла чуть ли не впервые появились на публике. Юрий, напомним, когда-то договорился с супругой не показывать детей до их совершеннолетия и в принципе предпочитал не афишировать семейную жизнь.
Однако сегодня на YouTube появился ролик с прошедшего открытия памятника, в котором наследники звезды обратились к отцу — это, между прочим, первый их публичный комментарий.
«Популярен он был, потому что он очень красиво пел, он был очень красивым. У него была открытая душа, сердце очень доброе было. Поэтому его все любили», — высказалась Эстелла.
«Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и надо сходить к доктору», — поделился Дэннис.
Судя по всему, это лишь отрывки большого интервью, которое выложат в Сеть после 17 октября. В этот день в столичном Crocus City Hall состоится вечер памяти исполнителя бессмертных «Белых роз».
* Запрещен в РФ.
Подросшие дочь и сын Юрия Шатунова дали первые публичные комментарии после смерти отца
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