Дети Шатунова дали первые публичные комментарии после смерти отца

6 сентября солисту «Ласкового мая», скончавшемуся чуть больше года назад в результате обширного инфаркта, исполнилось бы пятьдесят лет. В честь круглой даты на Троекуровском кладбище открыли двухметровый бронзовый памятник. На мероприятие приехали поклонники певца, а также его жена и дети, которые живут в Германии. Тогда 17-летний Дэннис и 10-летняя Эстелла чуть ли не впервые появились на публике. Юрий, напомним, когда-то договорился с супругой не показывать детей до их совершеннолетия и в принципе предпочитал не афишировать семейную жизнь.