"Доходы мужа до брака и во время". На каких условиях разводится Гранде

Популярная американская певица Ариана Гранде раскрыла условия расставания с экс-супругом – агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. Их брак продлился два года. Детали брачного договора оказались в доступе у Daily Mail.

Гранде запросила, чтобы ей были предоставлены алименты и имущество в соответствии с брачным договором. Кроме того, в числе требований звезды "различные ювелирные украшения и другие личные вещи, а также доходы и накопления истца до брака, во время брака, а также с момента и после даты расставания".