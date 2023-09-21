Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила отказаться от отношений

Журналисты раскрыли детали предполагаемого романа звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и американского футболиста Оделла Бекхэма-младшего. Об этом сообщает TMZ.

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По словам инсайдеров TMZ, между спортсменом и блогером исключительно дружба. Ким Кардашьян не заинтересована в отношениях с футболистом, поэтому между ними только приятельские встречи.

В последнее время 42-летняя Ким Кардашьян и 30-летний Оделл Бекхэм-младший сблизились: у предполагаемой пары много общих друзей, и они часто проводят время вместе. Источники отмечали, что футболист недавно расстался со своей женой Лорен Вуд.

Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем, рэпером и дизайнером Канье Уэстом в марте 2023 года. Несмотря на непростой бракоразводный процесс, экс-супругам удалось решить большинство вопросов мирным путем. У бывших супругов четверо детей: 10-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 5-летняя Чикаго и 4-летний Псалм. Чикаго и Псалм появились на свет с помощью суррогатной матери.