Актриса Энн Хэтэуэй попросила перестать спрашивать ее о старении

«В 30 лет мне пришлось отказаться от алкоголя. Я больше не могла этого делать. Я не могла вести ту жизнь, которую хотела, пока пила. А в 40 лет я обнаружила, что должна по-другому поддерживать себя в питании. Я хочу вернуться и поговорить со своей 25-летней «я», которая чувствовала, что ей ничего не нужно делать, и просто сказать: «Дорогая, там есть целый другой мир, и он на вкус как авокадо»», — заключила Энн Хэтэуэй.