Актриса Энн Хэтэуэй попросила перестать спрашивать ее о старении
Американская актриса Энн Хэтэуэй высказалась о старении в новом интервью изданию People.
Поклонники не раз замечали, что актриса никак не меняется уже несколько лет, и просили раскрыть секрет вечной молодости.
«Старение — это личное, и мы должны перестать спрашивать об этом женщин. Старение — это просто другое слово для обозначения жизни. Я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя лучше, чем в 20 лет, потому что я гораздо лучше забочусь о себе», — призналась актриса.
Она также добавила, что ведет здоровый образ и уже 10 лет воздерживается от плохих привычек.
«В 30 лет мне пришлось отказаться от алкоголя. Я больше не могла этого делать. Я не могла вести ту жизнь, которую хотела, пока пила. А в 40 лет я обнаружила, что должна по-другому поддерживать себя в питании. Я хочу вернуться и поговорить со своей 25-летней «я», которая чувствовала, что ей ничего не нужно делать, и просто сказать: «Дорогая, там есть целый другой мир, и он на вкус как авокадо»», — заключила Энн Хэтэуэй.
В 2023 году Энн Хэтэуэй стала амбассадором бренда Bvlgari в мае 2022 года, дебютировав в рекламной кампании дома «Неожиданные чудеса» вместе с актрисой Зендаей, а также снялась в рекламной кампании новой коллекции Донателлы Версаче Versace Icons.