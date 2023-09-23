Айза раскритиковала Славу за романтизацию употребления спиртного

"Я как человек зависимый и созависимый, считаю поведение Славы неправильным. Нельзя пропагандировать употребление алкоголя. Тут я хочу защитить алкоголиков, которые искренне хотят бросить пить, а тут приходит Слава и со всех экранов заявляет, что бухать это хорошо!" - возмутилась Айза.

Она подчеркнула, что была вынуждена попрощаться со многими знакомыми, которые злоупотребляли спиртным и запрещенными веществами. По мнению Айзы, алкоголь - это легализованный наркотик. Айза считает, что Славе не стоит выставлять напоказ то, как она пьет. Она считает, что таким образом певица манипулирует своей аудиторией, которая также склонна к употреблению спиртного.