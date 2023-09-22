Боня намекнула на еще одну пластическую операцию

«Он ответил на несколько самых обсуждаемых вопросов в прессе. Мы обсудили наш «бартер» и я спросила у него на каких условиях он работает с блогерами. Интервью в процессе озвучки. Чуть позже залью сюда», — написала Боня.

Она также записала видеоролик из кабинета врача. На видео Боня взяла в руки грудной имплант и покрутила его перед камерой. Многие фанаты предположили, что таким образом она намекает на пластическую операцию по увеличению груди.

27 августа Боня сообщила подписчикам, что сделала пластическую операцию за 19 миллионов рублей – блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом. По словам модели, она прибегла к услугам пластического хирурга, так как у нее не было времени заниматься гимнастикой.