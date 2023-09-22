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Популярная модель попала на обложку журнала Harper's Bazaar топлес

Популярная модель Амелия Хэмлин стала героиней обложки нового номера журнала Harper's Bazaar France. Соответствующий кадр опубликован на сайте издания.

Популярная модель попала на обложку журнала Harper's Bazaar топлес
© Lenta.ru

22-летняя знаменитость позировала перед фотографом топлес, прикрывая оголенную грудь руками. Манекенщица попала на обложку в юбке белого цвета с аппликациями в виде цветов. Ее образ дополнял массивный головной убор и акцентный макияж с абстрактными стрелками. При этом волосы инфлюэнсера были распущены.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Карим Садли.

Ранее в сентябре Кайя Гербер также снялась в откровенной одежде для журнала W. В том числе она позировала в обнажающем грудь металлическом топе бренда Rabanne золотистого оттенка с чашками в виде цветов и в платье Celine с декольте до талии.