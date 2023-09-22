Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что обрел вторую половинку. Артист поделился, что у него есть любимый человек, а концерты теперь занимают только второе место, на первом — семья.

По словам исполнителя, он очень сильно любит свой дом в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове в живописной бухте Москвы-реки. Киркоров отметил, что сейчас ему важен покой и уют в кругу близких.

— Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имен, это только мое... Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье, — сказал Киркоров в беседе с «Комсомольской правдой».

Уточняется, что певец рассказал о своих отношениях во время съемок фильма «Елки 10», некоторые сцены которого снимались в загородном особняке звезды. В киноленте также появится отец артиста — Бедрос Киркоров.

Ранее Киркоров рассказал, как его бывшая жена Алла Пугачева избежала смерти из-за пластики. Он пояснил, что певица вовремя одумалась и решила наконец обратиться к российским врачам.

Артист в последнее время поражает публику своими преображениями. Только в начале года он появился в обновленном образе, который очень понравился его фанатам. В середине мая произошла новая перемена имиджа.