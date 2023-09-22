Бритни Спирс запрещают общаться с журналистами
Почти два года назад поп-дива освободилась от жестокой опеки своего отца. С тех пор Бритни пустилась во все тяжкие: начала активно вести Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с безудержными танцами и голыми фото без цензуры, вышла замуж и почти развелась, а еще написала мемуары. До недавних пор сторонники #FreeBritney с нетерпением ждали книгу, вызвавшую скандал еще до публикации. Но в связи с последними событиями у них появляется все больше сомнений в том, что рассказ будет правдивым.
Пару недель назад прошел слушок, что пока еще не экс-супруг певицы Сэм Асгари был в сговоре с ее отцом, а теперь издание Page Six сообщило, что Бритни запрещают давать интервью в рамках промо грядущей книги. Будем честны: поговорить с поп-дивой мечтает каждое уважающее себя СМИ, да и ей прорекламировать мемуары лишним не будет. Но, как выразился источник, «команда певицы» рассылает всем отказы. Причина якобы в эксцентричных постах Спирс: судя по откровенности поп-дивы в в запрещенной соцсети, она и в интервью запросто может наговорить лишнего. Фанаты, естественно, тут же решили, что в дело вмешался отец Бритни, снова взявший жизнь певицы под свой контроль.
А вот другой инсайдер рассказал, что решение остается за самой Бритни. Ссылаясь на непростые отношения звезды со СМИ, он подчеркнул, что ей пачками приходят предложения об интервью, но она их игнорирует.
«У нее нет никакого желания давать интервью, после того журналисты долгие годы мусолили ее психическое здоровье, личную жизнь, воспитание детей и внешний вид», — отметил источник. Что ж, надеемся, Бритни подаст знак в своих соцсетях, если ее и впрямь держат в заложниках.