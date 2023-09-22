Бритни Спирс запрещают общаться с журналистами

Почти два года назад поп-дива освободилась от жестокой опеки своего отца. С тех пор Бритни пустилась во все тяжкие: начала активно вести Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с безудержными танцами и голыми фото без цензуры, вышла замуж и почти развелась, а еще написала мемуары. До недавних пор сторонники #FreeBritney с нетерпением ждали книгу, вызвавшую скандал еще до публикации. Но в связи с последними событиями у них появляется все больше сомнений в том, что рассказ будет правдивым.

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Пару недель назад прошел слушок, что пока еще не экс-супруг певицы Сэм Асгари был в сговоре с ее отцом, а теперь издание Page Six сообщило, что Бритни запрещают давать интервью в рамках промо грядущей книги. Будем честны: поговорить с поп-дивой мечтает каждое уважающее себя СМИ, да и ей прорекламировать мемуары лишним не будет. Но, как выразился источник, «команда певицы» рассылает всем отказы. Причина якобы в эксцентричных постах Спирс: судя по откровенности поп-дивы в в запрещенной соцсети, она и в интервью запросто может наговорить лишнего. Фанаты, естественно, тут же решили, что в дело вмешался отец Бритни, снова взявший жизнь певицы под свой контроль.

А вот другой инсайдер рассказал, что решение остается за самой Бритни. Ссылаясь на непростые отношения звезды со СМИ, он подчеркнул, что ей пачками приходят предложения об интервью, но она их игнорирует.