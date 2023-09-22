49-летняя ведущая «Топ-модели по-американски» рассказала о пластике

Американская модель и актриса Тайра Бэнкс рассказала о пластических операциях. Соответствующее интервью появилось на сайте издания People.

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Так, 49-летняя ведущая проекта «Топ-модели по-американски» заявила, что никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам. При этом она отметила, что в преддверии 50-летия все еще ощущает себя молодой.

«Я смотрю в зеркало и не чувствую себя на 50. Думаю, что 50 — это новые 30», — высказалась манекенщица.